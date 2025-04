Rada partnerstva Žilinského kraja schválila realizáciu 77 projektov

Žilina 12. apríla (TASR) - Rada partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) schválila realizáciu 77 projektových zámerov vo výške viac ako 76 miliónov eur. Z toho je schválených 12 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, a to vo výške približne 15,6 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že ide predovšetkým o projekty, ktoré sa zameriavajú na modernizáciu v oblasti vzdelávania, revitalizáciu a obnovu kultúrnych pamiatok, uchovávanie kultúrneho dedičstva či miestnu infraštruktúru.



Hlavným cieľom rady partnerstva je zabezpečiť, aby finančné prostriedky z fondov EÚ v hodnote 134.491.903 eur boli využívané efektívne a v súlade s potrebami regiónov a sektorov s realizáciou v programovom období 2021 až 2027. Rada partnerstva zabezpečuje participácie, schvaľuje stratégie a plány, dohliada na implementáciu a podporuje transparentnosť a efektivitu.



„Rady partnerstva sú dôležitým mechanizmom v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Ich existencia vychádza zo zásady partnerstva, ktorú vyžaduje EÚ pri rozdeľovaní štrukturálnych a investičných fondov, aby rozhodovanie nebolo výlučne v rukách štátnej správy, ale zohľadňovalo aj širší spoločenský kontext,“ uviedol riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK Matúš Krajči.



Vedúca oddelenia stratégie regionálneho rozvoja ŽSK Miriam Skácelová priblížila, že miestne organizácie a inštitúcie môžu navrhovať svoje projektové zámery - teda nápady, ako zlepšiť život v regióne. „Tie sa následne hodnotia podľa objektívnych kritérií, napríklad koľkým ľuďom by projekt pomohol alebo ako by prispel k rozvoju územia. Najlepšie zámery vyberá Regionálna rada partnerstva, ktorá pozná miestne potreby,“ dodala.



Ďalej doplnila, že odporučené zámery potom posudzuje krajská Rada partnerstva - tá preveruje, či sú dobre pripravené a či zapadajú do širších krajských priorít. „Ak áno, dostanú zelenú. Po schválení musia žiadatelia rýchlo konať - spracovať úplný projekt a požiadať o finančnú podporu. Čas je pritom kľúčový, pretože aktuálne programové obdobie trvá do roku 2027,“ dodala Skácelová.



V regióne Turiec je schválených na realizáciu zatiaľ 13 zámerov v sume približne 8,8 milióna eur. V hornom Považí je schválených na realizáciu zatiaľ 13 zámerov s predpokladanými výdavkami 20.862.000 eur. Na Liptove je schválených na realizáciu zatiaľ 17 zámerov za 12.676.000 eur. Na Orave je schválených na realizáciu zatiaľ 11 zámerov s predpokladanými výdavkami 11.682.000 eur. Pre región Kysuce je schválených na realizáciu zatiaľ 18 zámerov s predpokladanými výdavkami v sume približne 12.580.000 eur. Schválených bolo aj päť projektov celokrajského charakteru za 9.951.000 eur.