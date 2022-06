Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila dve sankcie

Bratislava 8. júna (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila dve sankcie a začala viesť jedno správne konanie. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.



RVR uložila pokutu vo výške 3319 eur RTVS za to, že neuplatnila označenie o sprevádzaní programu Prípady 1. oddelenia hlasovým komentovaním pre nevidiacich (AD) v prehľade programov. Uložila tiež sankciu, upozornenie na porušenie zákona, vysielateľovi Frontinus. Dôvodom je, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo 6. a 8. decembra minulého roku.



Okrem toho začala RVR správne konanie voči televízii Markíza. Konkrétne 21. marca o 20.21 h a 20.32 h odvysielala komunikáty označujúce sponzora programu Športové noviny odkazom na jeho výrobu. Tým podľa RVR mohlo dôjsť k nezabezpečeniu časového zaradenia týchto komunikátov.



Rada zároveň zmenila licenciu vysielateľovi Radio ON. Ten oznámil zmenu názvu svojej rozhlasovej programovej služby Rádio THE END na Bratislavské rádio, zmenu jej programovej štruktúry a podielov vysielaných programových typov.