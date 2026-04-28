Rada STVR má nového predsedu, stal sa ním P. Benčurík
Na pozícii predsedu Rady STVR nastupuje po Jozefovi Krošlákovi, ktorý zomrel 5. júla 2025.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Novým predsedom Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) sa stal Peter Benčurík. Na utorkovom rokovaní ho v tajnom hlasovaní zvolila nadpolovičná väčšina členov rady. Benčurík získal sedem hlasov z možných deviatich.
„Budem sa snažiť viesť Radu Slovenskej televízie a rozhlasu pokojným a konštruktívnym spôsobom,“ uviedol Benčurík krátko po voľbe. Na pozícii predsedu Rady STVR nastupuje po Jozefovi Krošlákovi, ktorý zomrel 5. júla 2025. Radu dočasne viedol podpredseda a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.
„Budem sa snažiť viesť Radu Slovenskej televízie a rozhlasu pokojným a konštruktívnym spôsobom,“ uviedol Benčurík krátko po voľbe. Na pozícii predsedu Rady STVR nastupuje po Jozefovi Krošlákovi, ktorý zomrel 5. júla 2025. Radu dočasne viedol podpredseda a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala.