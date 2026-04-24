Piatok 24. apríl 2026Meniny má Juraj
Rada partnerstva schválila 5,3 milióna eur pre Košický kraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Košice 24. apríla (TASR) - Rada partnerstva Košického kraja v piatok schválila ďalší balík investícií z európskych zdrojov v aktuálnom programovom období 2021 - 2027. Ráta s podporou 5,3 milióna eur pre 15 projektov, ktoré prinesú modernejšie školy, bezpečnejšie cesty aj zelenšie obce. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK).

Aktuálne schválené projekty sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Drienovec, modernizáciu základnej školy v Bohdanovciach, obnovu miestnych komunikácií v obciach Tušice, Svätuš, Bara ale aj v Trebišove, Parchovanoch, Dargove, Kuzmiciach či Novosade. V Smižanoch pribudne nové ihrisko, v Sečovciach bude zrevitalizovaný vnútroblok na Ulici SNP a realizované budú aj vodozádržné opatrenia s výsadbou novej zelene.

„Ukazuje sa, že keď sa o projektoch rozhoduje v regiónoch, je to efektívnejšie, rýchlejšie a šetrí to verejné prostriedky,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

V celom programovom období 2021 - 2027 má kraj k dispozícii balík takmer 255 miliónov eur. Aktuálne sú v rôznych fázach rozpracované stovky projektov. Podľa KSK peniaze boli doposiaľ rozdelené medzi 305 projektov, v ktorých je naviazaných 224,2 milióna eur. O zvyšnej alokácii sa rozhodne ešte tento rok.
