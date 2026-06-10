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RADA(R) V BRATISLAVSKOM KRAJI: Zaznamenali desiatky priestupkov
Rýchlosť merala polícia na 78 vopred nahlásených úsekoch.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - V Bratislavskom kraji zaznamenala polícia počas dopravnej akcie Rada(R) od vás, ktorá sa konala začiatkom júna (4. - 5. 6.) desiatky priestupkov za prekročenie rýchlosti, odhalila dvoch vodičov pod vplyvom alkoholu a zistila aj ďalšie priestupky. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
V prípade prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti išlo o 124 priestupkov, z toho 46 počas prvého dňa akcie a 78 počas druhého dňa dopravnej akcie. Ďalších 216 priestupkov zistila v súvislosti s porušovaním ďalších ustanovení zákona o cestnej premávke. V dvoch prípadoch jazdili vodiči pod vplyvom alkoholu.
Rýchlosť merala polícia na 78 vopred nahlásených úsekoch. Najviac prekročení rýchlosti zaevidovala na bratislavských uliciach Gagarinova, Bajkalská, Devínska cesta, na Hlavnej v obci Miloslavov, na uliciach Kukučínova, Na Majeri v meste Malacky a Hlavná v obciach Jakubov a Kostolište. Rovnako tak na Krajinskej cesta v meste Svätý Jur a na úseku cesty cez Pezinskú Babu.
Do akcie bolo nasadených 104 dopravných policajtov.
V prípade prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti išlo o 124 priestupkov, z toho 46 počas prvého dňa akcie a 78 počas druhého dňa dopravnej akcie. Ďalších 216 priestupkov zistila v súvislosti s porušovaním ďalších ustanovení zákona o cestnej premávke. V dvoch prípadoch jazdili vodiči pod vplyvom alkoholu.
Rýchlosť merala polícia na 78 vopred nahlásených úsekoch. Najviac prekročení rýchlosti zaevidovala na bratislavských uliciach Gagarinova, Bajkalská, Devínska cesta, na Hlavnej v obci Miloslavov, na uliciach Kukučínova, Na Majeri v meste Malacky a Hlavná v obciach Jakubov a Kostolište. Rovnako tak na Krajinskej cesta v meste Svätý Jur a na úseku cesty cez Pezinskú Babu.
Do akcie bolo nasadených 104 dopravných policajtov.