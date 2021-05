Radiša zaplavila v Bánovciach nad Bebravou niekoľko ulíc

Bánovce nad Bebravou 17. mája (TASR) - Vytrvalý dážď spôsobil v pondelok problémy v Bánovciach nad Bebravou. Rieka Radiša zaplavila v meste niekoľko ulíc, z koryta sa vyliala i Bebrava, ktorá zaplavila v mestskej časti Biskupice pozemky. Škody odstraňujú v podvečerných hodinách miestni dobrovoľní hasiči v spolupráci s pracovníkmi odboru služieb mestu.



"Bebrava sa vyliala len na poľnohospodárske pôdy v mestskej časti Biskupice, ale neohrozila žiadne komunikácie či domy. Radiša nám spôsobila komplikácie na niekoľkých uliciach," načrtol pre TASR vedúci odboru služieb mestu mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou Michal Pojtek.



Na sídlisku Dubnička sa podľa neho dostala voda z poľa a zaplavila ulice Husitská (nová) a Novomeského. "Vďaka pomoci hasičov, vrecovaniu a pracovníkov mesta to bolo prehradené, voda bola odklonená do dažďovej kanalizácie, ktorá bola vyčistená a ulica je priechodná bez komplikácií a ohrozenia zaparkovaných vozidiel," priblížil.



Voda spôsobuje problémy i na Vajanského nábreží, kde sa začína vylievať a pracovníci tam začali podvečer stavať protipovodňové hrádze z vriec. "Zaplavená je aj cesta na kúpalisko Pažiť. V blízkosti Trenčianskej cesty, za bývalým silom sú zaplavené záhradky s tým, že sa to začína približovať aj k priemyselným objektom, firmám. Ohrozuje to hlavne spoločnosť Modest Delta, kde odčerpávajú vodu," doplnil Pojtek.



Hladiny riek v Bánovciach nad Bebravou podľa neho už výrazne nestúpajú, mesto očakáva, že situácia by sa tak mohla stabilizovať a hladiny budú klesať.