Nitrianska radnica a aktivisti pripravia pre cyklistov raňajky

Nitra 1. júna (TASR) – Ľudia, ktorí v pondelok 6. júna pôjdu v Nitre do práce či za inými povinnosťami na bicykli, nemusia raňajkovať doma. Cykloraňajky im pripraví mesto v spolupráci s občianskym združením Rozbicyklujme Nitru. Akcia sa koná v rámci kampane Do práce na bicykli 2022.



Stánky s občerstvením budú pre cyklistov pripravené na Chrenovskom a Univerzitnom moste a pred bývalým obchodným domom Prior. Raňajky sa tu budú podávať od 7.00 do 9.00 h. "Touto aktivitou chceme upriamiť pozornosť verejnosti na možnosť využívania bicykla ako alternatívnej formy dopravy," informovala radnica.



Mesto i aktivisti z iniciatívy Rozbicyklujme Nitru chcú tiež poukázať na skutočnosť, že používanie bicykla ako dopravného prostriedku so sebou nesie množstvo výhod a prispieva k zlepšeniu životného prostredia a dopravnej situácie v mestách. "Formou cykloraňajok vyjadrujeme podporu všetkým, ktorí sa rozhodli využívať bicykle na presun po Nitre," uviedli organizátori.