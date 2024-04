Radnica a mládežnícky parlament Nová Sereď podpísali memorandum

Sereď 22. apríla (TASR) - Mesto Sereď a mládežnícky parlament Nová Sereď podpísali memorandum o spolupráci. Je potvrdením obojstrannej snahy o skvalitňovanie života mladých ľudí v Seredi, uviedla hovorkyňa radnice Zuzana Slahučková.



Hlavnými cieľmi mládežníckeho parlamentu bude ochrana a podpora práv detí a mládeže v meste Sereď, aktivizácia mladých ľudí od 13 do 30 rokov a spolupráca so samosprávou a organizáciami pracujúcimi s mládežou. "Urobili sme významný krok a dôležitý posun v oblasti participácie v Seredi. Práve mladí vnášajú do miest nové nápady a život. Ich názory, návrhy a potreby musíme počúvať a rešpektovať," uviedol primátor Serede Ondrej Kurbel.



Zástupcovia mladých sa budú pravidelne stretávať s vedením mesta, chcú tlmočiť ich požiadavky, a naopak sprostredkúvať dôležité informácie o verejnom živote svojim vrstovníkom. Ako úlohu pre samosprávu vidí primátor ponúkať kapacity pre spoluprácu a dbať na plnenie cieľov z koncepcie práce s mládežou, ktorá aktuálne na radnici vzniká.



Na slávnostnom podpise v obradnej sieni mestského úradu sa v závere uplynulého týždňa zúčastnili všetky školy, zástupcovia organizácií, ktoré pracujú s mládežou, vedenie mesta Sereď i podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Patrik Voltmann. "Stretla sa úžasná skupina ľudí, ktorá chce spolupracovať a tvoriť lepšie mesto, lepší kraj, lepšie prostredie pre mladých ľudí. Tešíme sa na všetky ďalšie kroky, ktoré máme pred sebou," uviedla Miroslava Sabová Dudášová, mestská poslankyňa a predsedníčka Komunitného centra (KC) Priestor, ktoré koordinuje novovzniknutý mládežnícky parlament. Je výsledkom projektu Angažovaná Sereď, ktorý KC realizuje a ktorý je spolufinancovaný európskym programom Erasmus Plus. Aktivity pre mládež finančne podporilo aj mesto Sereď v rámci dotačného programu Mládež.