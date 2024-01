V Prievidzi chcú docieliť, aby bolo menej ohorkov na území mesta

Prievidza 4. januára (TASR) - Samospráva Prievidze chce docieliť, aby bolo na území mesta menej voľne pohodených ohorkov z cigariet. Zabezpečiť to chce prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou SPAK-EKO, ktorá sa tejto aktivite venuje. Dohodu s ňou mesto uzatvorilo v uplynulých dňoch. Informoval o tom referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.



Viac ako polovica ohorkov z cigariet končí na zemi. V cigaretových filtroch sa pritom nachádzajú toxické a karcinogénne látky, ktoré vplyvom dažďov kontaminujú pôdu, vodu aj ekosystém rastlín a živočíchov.



"Najväčším problémom ohorkov je, že si spotrebitelia myslia, že sa v prírode alebo vode ľahko rozkladajú, a preto môžu skončiť voľne pohodené, čo však nie je celkom pravda," vysvetlil Miroslav Jurkovič zo spoločnosti.



Filtre v tabakových výrobkoch sú podľa neho vyrobené z polyméru, ktorý sa vyrába z celulózy. Niektoré sa však rozkladajú i roky, a preto nepatria na zem, ale po uhasení do koša.



Mesto bude na základe podpísanej dohody zabezpečovať zber odpadov z tabakových výrobkov s filtrami vyhodených do verejných systémov zberu odpadov na území mesta, ako aj odstraňovať voľne pohodený odpad z tabakových výrobkov s filtrami, a to najmä z verejných priestranstiev, napríklad mechanickým alebo ručným zametaním. "Spoločnosť nám za tieto aktivity poskytne finančný príspevok vo výške 0,46 eura na jedného obyvateľa, teda celkovo zhruba 19.770 eur, čím sa nám aspoň čiastočne pokryjú náklady na upratovanie verejných priestranstiev, ktoré sa v roku 2022 pohybovali vo výške 143.133 eur," priblížila vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.