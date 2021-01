Radnica Handlovej pokračuje v zmenách v doprave na území mesta

Handlová 5. januára (TASR) - Handlovská radnica pokračuje v zmenách v doprave na území mesta. Na viacerých miestach osadí nové dopravné značky. Opatreniami sleduje najmä zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Vytvorenie parkovacieho miesta pri vjazde do pešej zóny na Námestí baníkov samospráva avizovala už vlani v októbri. Zámerom mesta je čo najviac obmedziť prístup áut na pešiu zónu. "Povolenie na vjazd do pešej zóny má vydaných už 131 áut a tento počet už nechceme zvyšovať. Žiadostí o vjazd do pešej zóny však stále pribúdalo, preto sme prišli s týmto riešením," uviedol referent dopravy Mestského úradu v Handlovej Ivan Kartáč.



Parkovacie miesto budú môcť podľa neho využiť vodiči zásobovania, kuriéri i ďalšie vozidlá, do pešej zóny už vozidlom vojsť nesmú. Zamestnanci mesta už osadili značku pred vjazdom do pešej zóny, na jar tam pribudne i vodorovné dopravné značenie.



Na Mostnej ulici mesto posunie dopravnú značku obytná zóna až za rodinné domy a na ceste pred domami osadí z oboch strán dopravné značky zákaz zastavenia. "Je to dopravne komplikovaný úsek, ktorý musíme spriehľadniť, obytnú zónu však zachováme," podotkol Kartáč.



Pri garážach na Lipovej ulici podľa neho pribudne značka zákaz zastavenia, jej osadenie si vyžiadali majitelia garáží, ktorí sa so svojimi autami nevedeli dostať do garáže alebo z nej. Dopravné značky zákaz zastavenia pribudnú z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke aj na ulici Československej armády. Nová dopravná značka daj prednosť v jazde pribudla pri napojení vedľajšej cesty na ulicu Morovnianska cesta pri hostinci.



Pri vjazde do Materskej školy na ulici SNP doplnia zamestnanci mesta dodatkovú tabuľu s textom vjazd povolený len s povolením materskej školy, ktorá doplní značku zákaz vjazdu. Do areálu školy teda budú smieť vojsť iba vozidlá s vydaním povolenia riaditeľky školy vo forme kartičky, ktorá musí byť vo vozidle umiestnená na viditeľnom mieste pre prípad kontroly. Podobné obmedzenie už platí pri vjazde do všetkých areálov základných škôl.