Radnica mesta Leopoldov vyhlásila výzvu Mesto mreží beží

Leopoldov 4. marca (TASR) – Na beh alebo chôdzu je zameraná jarná výzva mesta Leopoldov na zapojenie sa do súťaže Mesto mreží beží. Na obdobie začiatku marca do konca mája pozýva všetkých obyvateľov rozhýbať sa, motivovať jeden druhého a porovnať svoje výkony. Na webe mesta sú zverejnené pravidlá.



"Zapojiť sa môžu všetci s trvalým alebo prechodným pobytom v Leopoldove," uvádza radnica. V stanovenom období budú zaregistrovaní Leopoldovčania bez rozdielu veku zaznamenávať svoju aktivitu prostredníctvom mobilných telefónov, športových hodiniek či fitness náramkov a údaje zdieľať s organizátormi. Minimálna dĺžka jednorazového behu sú dva kilometre a chôdze päť kilometrov. Akceptujú aj výkony na bežiacom páse. Do výzvy sa možno prihlásiť kedykoľvek v priebehu celého trvania výzvy, ale iba do jednej z kategórií.



Každý účastník výzvy dostane diplom a najaktívnejší na prvých troch miestach v kategóriách mužov a žien vecné ceny. Tým nadšencom, ktorí dosiahnu súhrnných 80 kilometrov v behu a 120 kilometrov v chôdzi a prípadne aj vyššie hodnoty, sú určené ďalšie darčeky. "Podstata je zašportovať si s radosťou," dodal vyhlasovateľ.