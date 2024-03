Piešťany pozývajú na upratovanie staveniska cyklotrasy Zelená cesta

Piešťany 4. marca (TASR) - Piešťanská radnica pozýva dobrovoľníkov na pomoc pri upratovaní staveniska budúcej cyklotrasy Zelená cesta. Tú začali budovať po dlhých rokoch príprav v týchto dňoch na trase Vrbové - Piešťany a mesto potrebuje pripraviť úsek pod mostom, nad ktorým hlavná cesta Krajinská križuje železnicu. Termín je sobota 9. marca. Informoval o tom primátor Piešťan Peter Jančovič.



"Nachádza sa tam skládka, ktorú pravdepodobne vytvorili ľudia bez domova. Keďže tadiaľto povedie cyklochodník, potrebujeme priestor vyčistiť, aby stavebná firma mohla začať s prácami. Prvá fáza výstavby cyklochodníka sa už začala rozoberaním železnice v úseku od Vrbového po diaľničný most v Piešťanoch a práce postupujú rýchlo, momentálne sú pracovníci pred Trebaticami," uviedol primátor. Privítali by preto čo možno najväčší počet dobrovoľníkov. "Čím viac ľudí sa bude podieľať na upratovaní, tým nám práca pôjde rýchlejšie. Stretneme sa a spoločne urobíme niečo pre svoje okolie. Nakoniec ide o náš verejný priestor, o ktorý sa staráme. Pozvaný je každý, kto sa teší na nový cyklochodník," doplnil Jančovič. Záujemcovia sa stretnú podľa propozícií pred 9.00 h pri Skleníkovom hospodárstve Služieb mesta Piešťany na Vrbovskej ceste. Rukavice a vrecia na odpad organizátor zabezpečí.



Zelená cesta Vrbové - Piešťany povedie 7,6 kilometra po zvršku bývalej železničnej trate, ktorá svojmu účelu neslúžila viac ako štyridsať rokov. Cyklotrasa bude slúžiť obyvateľom obcí v okolí kúpeľného mesta na prepravu do práce i cykloturistom na spoznávanie regiónu. Podľa plánu by práce mali byť ukončené v závere roka 2024.