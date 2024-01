Radnica sa v dotazníku pýta obyvateľov Serede na kultúru

Sereď 14. januára (TASR) - Obyvatelia Serede sa môžu v týchto dňoch anonymne vyjadriť k otázkam fungovania kultúry a cestovného ruchu v meste. Radnica zverejnila na svojom webe dotazník, získané údaje použije pre potreby vypracovania dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry a cestovného ruchu na území mesta Sereď. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.



"Naše mesto doteraz nedisponovalo žiadnymi štatistickými údajmi v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom k tvorbe koncepcie na najbližšie roky sa preto zaujímame aj o názor občanov. Máme snahu získať poznatky z čo najširšieho okruhu obyvateľov," uviedla hovorkyňa.



Radnica sa v dotazníku pýta, či sa respondenti aktívne alebo pasívne zapájajú do kultúrneho života v meste, aké podujatia preferujú. Či ide o koncerty, divadelné a filmové predstavenia, osvetové podujatia, besedy či prednášky a či za kultúrou okrem Serede chodia aj do iných miest. Medzi otázkami je aj frekvencia účasti na podujatiach, aké akcie určite nevynechajú a čo im v danej oblasti v meste chýba najviac. Samostatnou kapitolou je pohľad ľudí na obnovu Seredského kaštieľa, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá si vyžaduje zásadné a finančne náročné zásahy. Mesto sa pýta tiež na miesta v Seredi, ktoré obyvatelia považujú za turisticky najzaujímavejšie a čo im v oblasti turizmu chýba. Dotazník je možné vyplniť elektronicky do 31.januára.