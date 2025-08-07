< sekcia Regióny
Radnica spustila projekt obnovy Palárikovho domu v centre Čadce
Historickú budovu Palárikovho domu kompletne zničil požiar v máji 2004 a zachovala sa z nej len prístavba.
Autor TASR
Čadca 7. augusta (TASR) - Vďaka finančným prostriedkom z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Poľsko obnovia v centre Čadce Palárikov dom. Vo štvrtok slávnostne poklepal základný kameň stavby primátor mesta Matej Šimášek spoločne so žilinským diecéznym biskupom Tomášom Galisom. Celková hodnota revitalizačného projektu dosahuje 1,8 milióna eur.
Historickú budovu Palárikovho domu kompletne zničil požiar v máji 2004 a zachovala sa z nej len prístavba. Práve z nej chce radnica vybudovať moderné kultúrne centrum. „V rámci stavebnej časti sa preinvestuje 1,8 milióna eur. Len pre zaujímavosť uvediem, že sme túto sumu dosiahli po verejnom obstarávaní, kde bola predpokladaná hodnota zákazky 2,5 milióna eur,“ uviedol Šimášek.
Doplnil, že ďalšie finančné prostriedky budú použité na nábytkové a multimediálne vybavenie. „Nateraz máme indikovaný harmonogram stavebných prác do augusta budúceho roka. V roku 2026 uplynie 100 rokov od poklepania základného kameňa historickej budovy, takže pevne verím, že sa nám v tom čase podarí otvoriť vynovený Palárikov dom pre širokú verejnosť,“ skonštatoval čadčiansky primátor.
Ambíciou radnice je vytvoriť moderný kultúrny priestor so silným dôrazom na zachovanie a prezentáciu miestneho dedičstva, najmä drotárskej tradície, ľudových remesiel, výstav a tvorivých podujatí. „V priestore Palárikovho domu sa bude nachádzať mestská galéria, bude tu kultúrne centrum pre amatérskych i profesionálnych umelcov, výstavná sieň či pamätná izba Jána Palárika,“ dodal Šimášek.
