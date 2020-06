Radnica v Bánovciach nad Bebravou vyzvala obyvateľov na plogging

Bánovce nad Bebravou 3. júna (TASR) - Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou môžu pri športovaní pomôcť životnému prostrediu v meste, a to v podobe zbierania odpadkov. Na aktivitu známu ako "plogging" ich vyzvala tamojšia samospráva a má byť i náhradou za jarné upratovanie mesta. TASR o tom v stredu informovala koordinátorka práce s mládežou bánovského mestského úradu Miroslava Robochová.



"Nápad vznikol vo Švédsku a svet ho dnes pozná pod názvom plogging, teda jogging (mierny beh) + plocka upp (zo švédskeho slova zdvihnúť). Iniciatíva sa objavila aj na Slovensku a myslíme si, že podobnej aktivite sa venujú i viacerí Bánovčania," načrtla Robochová.



Hlavnou myšlienkou "ploggingu" je podľa nej pomôcť vyčistiť okolie a urobiť niečo pre svoje telo, pričom zohýbanie sa pre odpadky môžu športovci poňať ako dobrý spaľovač kalórií alebo formu strečingu. "Aktivita je plne dobrovoľná vzhľadom na zdravie a fyzické možnosti, či už ide o prechádzku so psom, s priateľom, cvičenie v parku alebo severskú chôdzu s paličkami. Cyklisti na svojich potulkách určite tiež natrafili na miesta, kde by bolo dobré pozbierať odpadky," priblížila.



Aktivita je náhradou za jarné upratovanie mesta, ktoré radnica musela v marci zrušiť pre mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. "Rozhodli sme sa preto pre túto individuálnu výzvu, ktorá potrvá prvé dva júnové týždne. Zapojiť sa môžu všetci Bánovčania bez obmedzenia veku. V prípade potreby poskytneme rukavice, vrecia alebo pomôžeme s odvozom odpadu. Rovnako čakáme na ich fotografie a ak nám k nim napíšu bližšie informácie, zaradíme ich do žrebovania o drobné ceny," dodala Robochová.