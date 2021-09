Radnica v Dubnici nad Váhom začala používať autá na elektrický pohon

Dubnica nad Váhom 4. septembra (TASR) - V rámci obnovy vozového parku samosprávy pristúpilo mesto Dubnica nad Váhom ku kúpe dvoch vozidiel na elektrický pohon. Prvý elektromobil začalo mesto využívať v úvode roka 2021, druhý v závere leta.



„Elektromobilita sa profiluje ako jeden z udržateľných spôsobov dopravy budúcnosti. Kúpa vozidla na iný ako motorový pohon je jedným z krokov, ktoré vykonávame smerom k zelenšiemu mestu. Elektronizáciou obehu úradných dokumentov, zriadením elektronickej úradnej tabule, ale aj podporou alternatívnych druhov dopravy sa aj my snažíme prispieť k udržateľnejšiemu a pre planétu menej náročnému spôsobu života,“ vysvetlil primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.



Elektrické vozidlá využívané samosprávou majú dojazd 300, respektíve až 500 kilometrov na jedno nabitie. Využívanie elektrického vozidla pozitívne vplýva, vďaka šetreniu finančných prostriedkov za pohonné hmoty, na rozpočet mesta, ale najmä na životné prostredie, a to vďaka nulovým emisiám. Mestské vozidlá sú na cestách poľahky identifikovateľné pre rozpoznateľný grafický polep vozidiel.



Modernizácia vozového parku by v budúcnosti mohla priniesť ďalšie elektrické vozidlo pre mestskú políciu. Vedenie mesta však uvažuje aj o elektrických kolobežkách pre zamestnancov radnice ako udržateľnom spôsobe dopravy v rámci ich pohybu v teréne. Aktuálne sa samospráva uchádza o nenávratný finančný prostriedok na vybudovanie dvoch nabíjacích staníc v meste.