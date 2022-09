Radnica v Dubnici začala s opravou kríža na pamätníku obetiam vojny

Dubnica nad Váhom 21. septembra (TASR) – Dubnická radnica začala s opravou kríža na pamätníku obetiam 1. svetovej vojny na starom cintoríne. Informovala o tom hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Valuchová.



Kríž na pamätníku obetiam 1. svetovej vojny bol podľa nej poškodený. Opravu a reštauráciu zverilo mesto do rúk odborne spôsobilej osoby, ktorá by ho mala vo svojej dielni obnoviť ešte do konca októbra pred začiatkom novembrových sviatkov.



"Postup obnovy spočíva v zlepení a zatmelení poškodených častí, odstránení pôvodného syntetického nevhodného náteru a následnom spevnení kamennej hmoty, aby odolávala poveternostným podmienkam," vysvetlil reštaurátor Martin Šumaj.



Po osadení zreštaurovaného kríža späť na svoje miesto sa mesto plánuje pustiť do druhej etapy prác na vojnovom hrobe, ktorou bude oprava podstavca. Vzhľadom na poveternostné podmienky je odhadovaná na rok 2023. Už v tomto roku však bude pamätník osvetlený.