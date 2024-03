Radnica v Komárne pokračuje v rozširovaní siete cyklochodníkov

Komárno 12. marca (TASR) - Mesto Komárno pokračuje v budovaní cyklochodníkov na území mesta a v mestských častiach. Aktuálne rozbehla radnica výstavbu cyklochodníka od križovatky ulíc Rákócziho a Komenského smerom k nemocnici. Existujúci cyklistický chodník na Rákócziho ulici bude pokračovať na Petőfiho ulicu, informoval magistrát.



Koncom januára samospráva podala žiadosť o financovanie ďalších úsekov cyklotrasy. V rámci balíka v hodnote viac ako pol milióna eur plánuje vybudovať cyklochodník pozdĺž Petőfiho ulice od stanice po vodárenskú vežu, a to po oboch stranách cesty v súlade s miestnymi podmienkami.



Mestský úrad pripravuje projektovú dokumentáciu aj na ďalšiu etapu výstavby cyklochodníkov, na ktorú je určený termín podania žiadosti o dotáciu do konca júna tohto roka. Súčasťou tejto etapy by mali byť cyklochodníky na časti Záhradníckej ulice, Ulice Eötvösa na oboch stranách a predĺženie Petőfiho ulice od nemocnice po čerpaciu stanicu.



V budúcnosti plánuje mesto získať finančné prostriedky z grantov na vybudovanie cyklotrasy, ktorá prepojí mestskú časť Hadovce s mestom. Potrebuje však vyriešiť majetkovoprávne pomery pozemkov pod plánovaným úsekom cesty, pretože časť z nich nie je vo vlastníctve mesta, čo výstavbu sťažuje.