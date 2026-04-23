Radnica v Martine dokončila projekt modernizácie verejného osvetlenia
Autor TASR
Martin 23. apríla (TASR) - Martinská radnica ukončila rozsiahlu modernizáciu verejného osvetlenia. Projekt za 4,2 milióna eur financovala prostredníctvom zvýhodneného úveru z Environmentálneho fondu a priniesol výmenu tisícov svietidiel, zavedenie inteligentného riadenia a výrazné úspory energií aj nákladov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
„V rámci projektu bolo vymenených celkovo 5941 svietidiel za moderné LED technológie, ktoré prinášajú vyššiu svietivosť, dlhšiu životnosť a výrazne nižšiu spotrebu energie. Súčasťou modernizácie bola aj výmena 96 rozvádzačov a inštalácia inteligentných riadiacich prvkov,“ priblížila Jenigár.
Doplnila, že dôležitou súčasťou projektu je aj zavedenie SMART technológií. „V meste bolo nainštalovaných 144 senzorov, ktoré monitorujú teplotu, vlhkosť, tlak, hlučnosť, prašnosť a intenzitu osvetlenia. Na základe týchto dát systém automaticky prispôsobuje intenzitu svietenia aktuálnym podmienkam, čím sa zvyšuje komfort aj energetická efektívnosť,“ poznamenala martinská hovorkyňa.
Podľa primátora Jána Danka má modernizácia verejného osvetlenia reálny dosah na každodenný život ľudí. „Nové osvetlenie prináša viac svetla tam, kde je to potrebné, zvyšuje pocit bezpečia na uliciach, chodníkoch aj sídliskách a zároveň je šetrnejšie k životnému prostrediu. Dôležité pre nás je aj to, že ide o riešenie, ktoré je dlhodobo udržateľné - šetrí energiu aj verejné financie,“ podotkol Danko.
Nový systém umožňuje flexibilné riadenie osvetlenia od automatického prispôsobenia podľa denného svetla až po manuálne zásahy v prípade potreby, napríklad pri podujatiach či na základe požiadaviek zložiek integrovaného záchranného systému. Moderný dispečerský systém zasa umožňuje mestu v reálnom čase sledovať stav každého svetelného bodu, identifikovať poruchy a operatívne ich riešiť.
