Radnica v Nitre nechala zbúrať nelegálny plot v mestskom parku

Nitra 14. decembra (TASR) - Mesto Nitra nechalo odstrániť plot, ktorý bol v mestskom parku postavený nelegálne bez právoplatného stavebného povolenia. Búracie práce nariadil exekútor.



Ako informoval mestský úrad, pozemok, okolo ktorého bol plot postavený, si od biskupstva v roku 2016 prenajala majiteľka neďalekého domu na desať rokov. "Jej úmyslom bolo vybudovať na tomto priestranstve detské ihrisko, ktoré by bolo k dispozícii deťom z okolitých domov. Namiesto ihriska však okolo prenajatého pozemku postavila plot, ktorý obmedzil obyvateľom z Ulice Janka Kráľa prístup do parku," vysvetlil magistrát.



Mesto ako príslušný stavebný úrad dostalo podnet na nelegálnu stavbu v auguste 2016. Stavebný úrad rozhodol o odstránení stavby trikrát, stavebníčka sa však dvakrát odvolala. Rozhodnutie sa preto muselo znovu posudzovať. "V polovici roka 2021 bol spis odstúpený súdnemu exekútorovi, ktorý vlastníčku stavby opäť vyzval na odstránenie nepovolenej stavby. Do dnešného dňa sa tak však nestalo. Odstránenie nelegálnej stavby sme objednali na základe výzvy exekútora. Náklady spojené s búracími prácami si budeme od stavebníčky vymáhať. Ide približne o sumu 4000 eur," informovala radnica.