Radnica v P. Bystrici chce mať od januára vlastné technické služby

Považská Bystrica 8. októbra (TASR) - Zvýšenie kvality a výrazná úspora financií z mestského rozpočtu je hlavným cieľom zriadenia mestských technických služieb v Považskej Bystrici. Vzniknúť by mali v budúcom roku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Technické služby zabezpečujú rôzne činnosti, ktoré prispievajú k čistote, bezpečnosti a celkovej kvalite života obyvateľov. Zaisťujú správu a údržbu zelene, komunikácií, osvetlenia, či odpadového hospodárstva.



Podľa prednostu mestského úradu Michala Hamara mnohé zo služieb v meste zabezpečuje spoločnosť Mestské športové kluby Považská Bystrica, ktorá vykonáva činnosti v oblasti športu, organizáciu športových podujatí, správu a prevádzku športových zariadení mesta, ale má na starosti aj technické činnosti.



"Dlhodobým zámerom magistrátu je práve ten posledný, najrozsiahlejší okruh činností transformovať a rozširovať tak, aby lepšie vyhovoval potrebám mesta. Preto plánujeme zriadenie samostatného subjektu, ktorý by niesol názov Technické služby mesta Považská Bystrica," informoval Hamar.



Jednou z kľúčových úloh technických služieb bude podľa neho údržba miestnych ciest, chodníkov a parkov. Zabezpečovali by pravidelné opravy výtlkov, čistenie ciest, údržbu dopravného značenia a starostlivosť o chodníky v zimných mesiacoch. Okrem toho by mali v kompetencii verejnú zeleň, osvetlenie, detské ihriská. Realizovali by aj údržbu mestského mobiliáru či správu trhoviska.



"Medzi úlohy technických služieb by patrila aj realizácia stavebných a súvisiacich prác, dopravného značenia a čistenie okolia stojísk," doplnil prednosta.



Ako dodal, o zriadení organizácie budú ešte rokovať poslanci na októbrovom mestskom zastupiteľstve. V prípade schválenia by technické služby mesta mali začať plniť svoju činnosť začiatkom budúceho roka.