Radnica v P. Bystrici preberie správu bytov, zabezpečí ich údržbu

Považská Bystrica 25. mája (TASR) – Bytový fond v Považskej Bystrici už nebude spravovať spoločnosť IFM, ale samotné mesto Považská Bystrica. Radnica chce zároveň vytvoriť v rámci Mestských športových klubov (MŠK) aj menšie technické služby. Podľa považskobystrického primátora Karola Janasa vlastní mesto takmer 400 bytov, správcovská spoločnosť ukončila s mestom zmluvný vzťah.



„Časť činností prejde na mestský úrad, preberieme administratívnu agendu, ktorá sa týka ich správy a neplatičov. Údržbu bytového fondu, rôzne opravy, výmeny plánujeme presunúť na Mestské športové kluby,“ informoval Janas.



MŠK sú správcom všetkých športovísk v meste, dnes pod ne spadá aj športová činnosť (hádzaná, futbal), ale i kosenie verejných priestranstiev, parkovanie a upratovacie služby. Podľa Janasa chcú MŠK rozdeliť na dve časti.



„Jedna časť sa bude venovať správe športovísk a športovcov a druhá bude určená na to, aby zabezpečovala kosenie a po novom aj údržbu bytového fondu. Pôjde o menšie technické služby, ktoré chceme neustále rozširovať. Podobne to robia aj v Žiline. Je omnoho lepšie, ak si kosenie, údržbu zelene, drobné technické práce či opravy robia mestá takýmto spôsobom,“ skonštatoval primátor.



V minulosti podľa neho existovalo napríklad aj stredisko služieb školám a školským zariadeniam, ktoré by chceli tiež pridružiť k MŠK.