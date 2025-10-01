< sekcia Regióny
Radnica v Považskej Bystrici pripravuje nový územný plán mesta
Považská Bystrica má platný územný plán ešte z roku 2008.
Autor TASR
Považská Bystrica 1. októbra (TASR) - Mesto Považská Bystrica pripravuje nový územný plán, ktorý má zodpovedať súčasným aj budúcim výzvam. Návrh na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie schválilo mestské zastupiteľstvo na septembrovom zasadnutí. Informoval o tom primátor mesta Karol Janas.
„Ako orgán územného plánovania máme povinnosť pravidelne každé štyri roky vyhodnocovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu, doručené podnety a navrhovať ďalšiu aktualizáciu. Dlhodobo evidujeme niekoľko stoviek žiadostí od občanov aj podnikateľov o zmenu funkčného využitia pozemkov, rozhodli sme sa preto vypracovať nový územný plán,“ priblížil Janas.
Cieľom nového územného plánu je nastaviť jasnú a zrozumiteľnú koncepciu územného rozvoja mesta a jeho jedenástich mestských častí. Jedným z hlavných prínosov nového územného plánu má byť rozšírenie možností bývania. Veľká časť pozemkov bude určená pre mestské projekty bytovej výstavby.
Podstatnou súčasťou pripravovaného dokumentu je aj úprava maximálnej výmery pozemkov pre individuálnych žiadateľov. „Navrhujeme limit vo veľkosti 1500 až 2000 štvorcových metrov, čo plne postačuje na výstavbu rodinného domu. Chceme tým zabrániť špekulatívnym prevodom, keď sa z veľkých poľnohospodárskych pozemkov stávajú stavebné parcely s neúmerne vyššou hodnotou,“ zdôraznil primátor.
Považská Bystrica má platný územný plán ešte z roku 2008. Odvtedy bol doplnený formou zmien a doplnkov v rokoch 2009, 2010, 2013, 2017 a 2021.
