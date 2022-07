Radnica v Šali pripravuje rozšírenie cyklotrás na území mesta

Šaľa 31. júla (TASR) – Mesto Šaľa sa chce uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu cyklotrás v rámci mesta z plánu obnovy. Zamestnanci Mestského úradu v Šali pripravujú projekt Vnútromestskej cyklistickej infraštruktúry – 1. etapa. V prípade schválenia projektu sa cyklisti dostanú od stanice až po hrádzu či Námestie sv. Trojice. Projekt rieši aj cyklistickú infraštruktúru ku gymnáziu a dvom základným školám v meste, informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.



Jedna vetva cyklotrasy by sa začínala na Ulici SNP od existujúceho cyklistického pásu, ktorý mesto vyznačilo len nedávno. Cyklotrasa by pokračovala cez priestor pred bytovkami na Ulicu Novomeského na jednom konci s napojením k cintorínu v Šali, na druhom konci pokračujúc cez priestor popri záchytnom parkovisku, cez pešiu zónu k Námestiu sv. Trojice.



Ďalšia vetva by viedla cez Vlčanskú ulicu, s odbočkou cez Jarmočnú a Krátku ulicu až k Základnej škole (ZŠ) J. C. Hronského. Táto vetva by na Vlčanskej ulici pokračovala cez ulicu Dolnú naspäť na Námestie sv. Trojice. Z Dolnej ulice by zároveň viedla odbočka smerom na Školskú ulicu k hrádzi. Na tejto ulici sa nachádza aj ZŠ Ľ. Štúra a Gymnázium J. Fándlyho v Šali. "Ide zatiaľ o pracovnú verziu návrhu trasovania, ktorá ešte ide na pripomienkovanie kompetentným orgánom," upozornila Kollerová.



Návrh a riešenie prvej etapy zahŕňa základnú sieť cyklistickej infraštruktúry, na ktorú bude možné v ďalších etapách nadviazať. Uzávierka na predloženie žiadosti o finančný príspevok je v polovici augusta. Jednou z príloh žiadosti má byť aj databáza z prieskumu dochádzky do zamestnania, ktorú mesto rozbehlo minulý týždeň po sfinalizovaní trasovania.