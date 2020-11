Radnica v Trenčianskych Tepliciach rozdá seniorom vitamínové balíčky

Trenčianske Teplice 11. novembra (TASR) – Radnica kúpeľného mesta Trenčianske Teplice poskytne seniorom nad 65 rokov bezplatne vitamíny na posilnenie imunity. Celkovo do nákupu vitamínov investovalo mesto takmer 6000 eur, dostane ich okolo 1000 dôchodcov.



„S dôchodcami nášho mesta som sa vždy v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším zvykla stretnúť osobne pri kultúrnom programe a vždy sme mali príležitosť sa pozhovárať. Žiaľ, keďže tento rok, vzhľadom na pandémiu, nič také nebolo možné, rozhodla som sa potešiť ich maličkosťou, ktorá má zároveň aj zdravotný benefit - vitamínmi,“ vysvetlila primátorka mesta Zuzana Frajková Ďurmeková.



Seniori, ktorí dovŕšili 65 rokov a majú trvalé bydlisko v Trenčianskych Tepliciach, si môžu vitamíny vyzdvihnúť do konca novembra v turisticko-informačnej kancelárii na Štefánikovej ulici počas pracovných dní od 13.00 do 17.00 h. Vitamínový balíček môže prebrať aj rodinný príslušník.