Radnica v Trnave posúva termín pre záujemcov o obnovu Prachárne

Trnava 29. mája (TASR) - Mesto Trnava druhýkrát zmenilo termín predkladania ponúk na štvormiliónový projekt revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky Prachárne. Záujemcovia sa po novom môžu hlásiť do 14. júna, prvotný termín bol 11. mája a prvýkrát posunutý bol na 29. mája. Informácie sú vo vestníku verejného obstarávania.



Objekt stojí na rohu Trojičného námestia a Radlinského ulice a už zhruba dve desaťročia pustne. Poslednými užívateľmi mestského majetku boli nájomcovia v gastroprevádzkach, ktorí ho zdevastovali. Myšlienka predaja sa nezrealizovala, radnica hľadá zdroje, ktorými by spolufinancovala náročnú obnovu objektu pôvodom ešte z obdobia gotiky.



Pracháreň má celkovú úžitkovú plochu vyše 1500 štvorcových metrov, na prízemí sa počíta opäť s gastroprevádzkami, v podzemí s vínnou pivnicou. Ostatné priestory by mali slúžiť na potreby susediaceho Divadla Jána Palárika, s ktorým by sa stavebnými úpravami mali spojiť a poskytnúť mu zázemie a miesto na ďalšiu malú divadelnú scénu.