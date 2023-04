Trnava: Radnica sa riadi zásadou, že chodníky patria chodcom

Trnava 24. apríla (TASR) – Samospráva Trnavy sa pripravuje na uplatňovanie pravidiel novely zákona o cestnej premávke, ktorá obmedzí parkovanie áut na chodníkoch mimo vyznačených miest. Podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej pracujú na projektových dokumentáciách, ktorých výsledkom má byť definovanie prostredníctvom dopravného značenia, kde sa v meste parkovať môže a kde nie.



"Našou prioritou je, aby parkovacie miesta, respektíve vozidlá, ktoré na nich budú stáť, neobmedzovali pohyb peších, ľudí na vozíku, rodičov s kočíkmi a podobne. Riadime sa zásadou, že chodníky patria chodcom," uviedla pre TASR. Intenzívne sa na nové pravidlá mesto pripravuje podľa jej slov už celé mesiace. V prípade, že bude parkovacie miesto vyznačené aj na chodníku, musí zostať voľný priestor 1,5 metra.



"Môže sa stať aj to, že sa chodník zruší, pokiaľ bude vyhodnotený ako nepotrebný. Parkovacie miesto, ktoré bude vyznačené vodorovným aj zvislým dopravným značením, bude následne možné regulovať spoplatnením, to už však bude záležať na konkrétnej parkovacej zóne," doplnila. Radnica v súčasnosti pokračuje vo vyznačovaní parkovacích miest v jednotlivých lokalitách, aktuálne oznámila, že od pondelka je to v parkovacej zóne A na Ulici Andreja Žarnova, Novosadskej a Klempovej ulici.



Motorové vozidlá môžu parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel do 30. septembra. Na základe úpravy s účinnosťou 1. marca 2022, došlo k zániku možnosti pre vybrané motorové vozidlá parkovať na chodníku priľahlom k ceste pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra.