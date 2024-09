Radnica v Žiline dočasne upravila úradné hodiny klientskeho centra

Žilina 3. septembra (TASR) - Žilinská radnica do 6. septembra dočasne upravila úradné hodiny svojho klientskeho centra v sídle úradu na Námestí obetí komunizmu. Podľa Kataríny Gazdíkovej z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline má dočasná zmena úradných hodín technické príčiny.



"Klientske centrum bude 3. septembra pre verejnosť otvorené do 15.30 h. Od 4. do 5. septembra bude otvorené od 7.00 h do 15.30 h a 6. septembra od 7.00 h do 14.00 h," uviedla Gazdíková.



Upozornila, že zmena sa týka len klientskeho centra v sídle úradu, pričom pracovisko evidencie obyvateľov v Klientskom centre Ministerstva vnútra SR na žilinskom sídlisku Vlčince je pre verejnosť k dispozícii v režime určenom ministerstvom.