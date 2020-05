Radnica v Žiline od pondelka upravuje úradné hodiny klientskeho centra

Žilina 8. mája (TASR) – Žilinská radnica upravuje od pondelka (11. 5.) úradné hodiny v klientskom centre mestského úradu na Námestí obetí komunizmu. Informoval o tom hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



„Služby podateľne a pokladnice budú k dispozícii v pracovné dni od 8.00 do 14.00 h. Z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu budú ostatné služby pre verejnosť aj naďalej neprístupné,“ uviedol hovorca.



Ako dodal, pracoviská mesta Žilina - evidencia obyvateľov a matričný úrad v klientskom centre Ministerstva vnútra SR v budove Europalace budú otvorené v pondelok, utorok, vo štvrtok a v piatok od 8.00 do 14.00 h, v stredu od 10.00 do 16.00 h.