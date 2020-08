Bývalá fara v Radnovciach by sa mala zmeniť na komunitné centrum

Radnovce 31. augusta (TASR) – Zriadenie komunitného centra je jedným z dlhodobých zámerov samosprávy obce Radnovce v okrese Rimavská Sobota. TASR to potvrdil starosta Aladár Bari, podľa ktorého chcú na tento účel využiť v súčasnosti prázdnu a chátrajúcu budovu bývalej fary.



„Máme už pripravený projekt, ale kým sa nám ho podarilo dokončiť, skončila výzva. Máme teda kompletný projekt s potrebnými povoleniami, ale musíme počkať na novú výzvu. Je to však stále aktuálny zámer, ktorý chceme realizovať. Určite by som nechcel faru zbúrať, to by bola škoda,“ podotkol starosta.



Dodal, že spomínanú budovu aj s okolitými pozemkami sa im podarilo kúpiť pred pár rokmi od cirkvi. Na časti získaných pozemkov by podľa jeho slov mala stáť nová škôlka s kapacitou 98 detí. Tú plánujú postaviť do dvoch rokov a nahradiť ňou súčasnú menšiu materskú školu, ktorá už kapacitne nepostačuje.