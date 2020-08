Nová škôlka vyrieši problém s narastajúcim počtom detí v Radnovciach

Radnovce 7. augusta (TASR) – Problém s narastajúcim počtom detí v predškolskom veku v obci Radnovce v Rimavskosobotskom okrese by mala vyriešiť nová škôlka, ktorú samospráva plánuje postaviť v horizonte dvoch rokov. TASR to povedal starosta Aladár Bari, podľa ktorého na výstavbu získali dotáciu vo výške zhruba 700 000 eur z operačného programu Ľudské zdroje.



„Nová škôlka by mala mať kapacitu okolo 98 detí. Stáť bude na voľnom priestranstve pri bývalej fare. Máme tam relatívne veľký pozemok, ktorý sa nám podarilo pred rokmi odkúpiť od cirkvi,“ načrtol starosta.



Ako dodal, nedávno v dedine urobili prieskum, koľko detí u nich bude v blízkej budúcnosti vo veku od troch do šiestich rokov. „Vyšlo nám, že zhruba do dvoch rokov tu budeme mať okolo 126 takýchto detí. Lenže kým bude nová škôlka stáť, bude to trvať rok a pol alebo dva, pritom už teraz máme starú škôlku v zlom stave. Museli sme teda do nej investovať, aby ešte nejaký čas vydržala,“ podotkol Bari.



Dodal, že kapacitne už potrebám dediny nepostačovala ani škola a jedna trieda musela byť posledné roky umiestnená práve v budove škôlky. Tento problém však samospráva vyriešila výstavbou novej školskej budovy so štyrmi triedami, do ktorých žiaci prvýkrát nastúpia v septembri.