Vysoká nezamestnanosť je jedným z najväčších problémov Radnoviec

Radnovce 24. augusta (TASR) – Približne 95-percentná nezamestnanosť je jedným z najväčších problémov obce Radnovce v okrese Rimavská Sobota. Pre TASR to uviedol jej starosta Aladár Bari, podľa ktorého sa za posledné roky v tomto smere situácia v dedine nezmenila.



„Je to možno ešte horšie ako pred pár rokmi, keďže niektorých ľudí počas koronakrízy poprepúšťali a ďalší museli zostať doma. Náročnejšia situácia je aj s projektmi cez úrad práce, kde sme ročne zamestnávali 30 – 40 ľudí a tohto roku to nebol ani jeden. Pritom by sme mali čo robiť, keďže nie sme až taká malá obec,“ podotkol starosta s tým, že teraz vie zamestnávať len ľudí na menšie obecné služby.



V minulosti pre TASR uviedol, že za problém v tejto súvislosti považuje aj zlú infraštruktúru, pre ktorú do regiónov Gemer a Malohont neprichádzajú žiadne investície. „Nemáme diaľnice, preto sem ani jeden veľký investor nepríde. Ako bude zabezpečovať dopravu, ako si dopraví materiál a ako odvezie hotové výrobky?“ opýtal sa Bari.



Dodal tiež, že v minulosti boli v neďalekej Rimavskej Sobote veľké podniky, ktoré zamestnávali tisícky ľudí, po krachu ich však nič nenahradilo.



Možnosti zamestnania nie sú podľa neho ani v miestnom poľnohospodárstve. „Naše okolie je síce poľnohospodárske, ale firmy, ktoré tu sú, využívajú predovšetkým techniku. To, čo niekedy spravilo desať ľudí, dnes spraví jeden traktor,“ konštatoval starosta s tým, že nevidí ani snahu štátu investovať do rozvoja poľnohospodárstva.