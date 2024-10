Radošinské naivné divadlo chystá premiéru hry Ako sme sa hľadali

Bratislava 30. októbra (TASR) - Radošinské naivné divadlo (RND) v Bratislave uvedie 8. a 9. novembra premiéry poetickej hry Stanislava Štepku Ako sme sa hľadali. Hra, ktorú autor napísal na základe autentického listu z roku 1584, mala prvú premiéru v roku 1983 v trnavskom divadle v réžii Juraja Nvotu. Ten je režisérom aj novej, upravenej a doplnenej najnovšej verzie poetickej hry.



"Myšlienky o našej národnej ceste a hľadanie identity sú v našej spoločnosti stále mimoriadne aktuálne," zdôvodňuje Štepka uvedenie titulu v novej autorskej a režijnej podobe. List z trnavského mestského archívu z roku 1548, ktorým sa autor inšpiroval, rozprával o príbehu spred 400 rokov v Radošine, keď znenazdania opustila neverná žena Mária Poljaková svojho muža a utiekla do Trnavy. V obci, ktorá vtedy bola mestom, to v tom čase spôsobilo nevídaný rozruch najmä preto, že podobná situácia by sa mohla zopakovať aj v iných domoch. Tak vystrašený richtár Radošiny vyslal po stopách Poljakovej jej kamarátku, starú dievku Etelu Vlasákovú, aby nevernú ženu v Trnave vyhľadala a priviedla naspäť.



Vlasáková sa v Štepkovej hre vydá na cestu, no cestou nielen zablúdi, ale zablúdi i v čase. "A tak putuje rokmi, ale aj stáročiami a zrazu stretá na svojej nekonečnej ceste hľadania nielen slávne a zaujímavé historické osobnosti, ale aj ubiedených pútnikov, prvých robotníkov a vedie s nimi vášnivé rozhovory," približuje autor. V inscenácii sa tak objavia aj doktor Ján Jessenius, Napoleon Bonaparte, Anton Bernolák, Ján Hollý, Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Hodža, Adela Ostrolúcka, Andrej Sládkovič, Marína, Anička Jurkovičová, Jonáš Záborský, Svetozár Hurban Vajanský, Mikoláš Aleš, robotník a robotníčka vo fabrike, Pavol Országh Hviezdoslav či Jozef Murgaš.



"Stretá sa s nimi nie v známej historickej podobe. Vedie s nimi reč práve vtedy, keď naši velikáni - a im podobní - hľadajú, pochybujú, keď sú obyčajnými, zraniteľnými ľuďmi, čo, samozrejme, prináša v inscenácii celý rad nečakaných, prekvapujúcich a najmä komických situácií," dodáva Štepka k inscenácii, ktorej významnou zložkou sú piesne Jána Melkoviča v interpretácii živej hudobnej skupiny, speváckeho a tanečného súboru RND.



Diváci sa môžu tešiť na hereckú zostavu, v ktorej nebude chýbať Stanislav Štepka, Maruška Nedomová, Zuzana Norisová alebo Veronika Horváthová, Tereza Hanáková, Mojmír Caban, Samuel Spišák alebo Tadeáš Bolo a ďalší. Kostýmy navrhol Peter Čanecký, scénu Lukáš Kodoň.