Radošinské naivné divadlo premiéruje komédiu Spev kohúta

Bratislava 9. novembra (TASR) - Radošinské naivné divadlo (RND) uvádza v týchto dňoch svoju v poradí 67. premiéru. Novou divadelnou hrou v repertoári súboru prinášajúcom úsmevné príbehy plné života, ktoré zároveň nastavujú zrkadlo danej dobe a spoločnosti, je Spev kohúta. Dedinská komédia s kriminálnou zápletkou je z pera Stanislava Štepku, réžie sa ujal Ondrej Spišák.



Hra sleduje príbeh Bečkovcov, ktorí sa z mesta presťahujú za idylou vidieka. Podľa jej tvorcov preverí medziľudské vzťahy a poodhalí ľudské postoje a charaktery. "Do života štyroch dedinských rodín v komédii Spev kohúta nečakane zakikiríka ráno o štvrtej kohút, a to je priam povel na to, aby sme zrazu naplno predstavili naše charaktery. A my všetci sa v tom lepšom prípade zasmejeme sami na sebe a na svojej biede," uviedol riaditeľ RND Stanislav Štepka.



Radošinci potvrdzujú, že aj ich podobne ako iné divadlá na Slovensku zasiahla pandémia, ktorá prvýkrát zatvorila brány divadiel v marci 2020 a ohrozila fungovanie mnohých kultúrnych inštitúcií. "Prvá vlna pandémie nás nesmierne zaskočila a vlastne takmer na rok znemožnila pokračovanie našej činnosti. Rušili sme predstavenia tak v domovskom divadle, ako aj zájazdy. Veľmi si však ceníme, že naši fanúšikovia nás podporili na každom jednom predstavení, ktoré sme mohli v súlade s protipandemickými opatreniami odohrať," hovorí manažér RND Ladislav Hubáček. Fungovanie divadla umožnila aj spolupráca so súkromným partnerom.



Napriek všetkým úskaliam a rizikám sa Radošinci rozhodli pripraviť predvianočný darček pre všetkých milovníkov divadla vo forme novej divadelnej hry. "Úprimne sa tešíme na našich divákov, ktorí v hre Spev kohúta nájdu nielen ´staré´ Radošinské naivné divadlo, teda s humorom, nárečím a piesňami, ako aj mnoho nových a nečakaných javiskových scén a piesní, ktoré asi budú pre návštevníkov nášho divadla prekvapením. Veríme, že prekvapením príjemným," dodal Štepka.