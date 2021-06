V Radošovciach sa začala výstavba vodovodu za vyše štyri milióny eur

Radošovce 29. júna (TASR) – V obci Radošovce v okrese Skalica začala Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) práce na výstavbe vodovodu. Projekt v celkovej hodnote 4,32 milióna eur zabezpečí rozvody vody pre viac ako 440 odberných miest.



Cez Radošovce síce prechádza veľké transportné vodovodné potrubie, ale nikdy v nej neboli vybudované lokálne rozvody vody. BVS odštartovala projekt, pomocou ktorého sa vybudujú rozvody vody pre viac ako 440 odberných miest.



„Sľúbili sme nové ceny vodného a stočného investovať nielen do opráv vodovodov a kanalizácií, ale aj do rozvoja siete. Táto investícia garantuje obyvateľom Radošoviec nepretržitý prístup ku kvalitnej pitnej vode z verejného vodovodu," uviedol generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.



Vďaka investícii sa v obci vybuduje 6,7 kilometra vodovodných potrubí. „Toto rozvodné potrubie s veľkosťou DN 80 a DN 100 sa napojí na hlavný tranzitný vodovod DN 400, ktorý prechádza v tesnej blízkosti obce. Celý projekt má byť zmluvne ukončený v roku 2024, ale keďže sa bude realizovať postupne, prvé domácnosti by mali mať vodu z verejného vodou už v budúcom roku," doplnil Olajoš.



Radošovce sú prvé z troch obcí s rovnakým problémom pripojenia na verejný vodovod, ktorý prechádza v ich tesnej blízkosti, a ľudia napriek tomu nemajú prístup k pitnej vode. Súťaže na vybudovanie verejného vodovodu v Dubovciach a Popudinských Močidľanoch spustí BVS v lete a s výstavbou by sa malo začať najneskôr v roku 2022.



„Bojovali sme za vodovod už viac ako desať rokov. V posledných rokoch je cítiť predovšetkým na vyšších miestach obce nedostatok s pitnou vodou najmä v letných mesiacoch," informoval starosta obce Vladimír Kočárik.



„Bratislava ako hlavný akcionár BVS pozitívne vníma, že po mnohých rokoch je spoločnosť pripravená realizovať infraštruktúrne projekty, ktoré postupne zabezpečia dodávku pitnej vody všetkým akcionárom," informovala prvá námestníčka primátora mesta Bratislava Tatiana Kratochvílová.