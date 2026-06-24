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RADOSŤ V BOJNICKEJ ZOO: Pande Bambu sa narodili dve mláďatá

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Na archívnej snímke panda červená. Foto: TASR/AP

Zoo priblížila, že mláďatá zostávajú zatiaľ ukryté, hoci v týchto dňoch ich mama občas prenáša z miesta na miesto.

Autor TASR
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Bojnice 24. júna (TASR) - Kolekcia zvierat v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach sa rozrástla o dve malé pandy červené. Mláďatá sa narodili samici Bambu začiatkom júna, informovala v stredu zoo na sociálnej sieti.

„Ich pohlavie ešte nepoznáme, bude ho určovať neskôr veterinárny lekár,“ uviedol riaditeľ zoo Emil Divéky.



Zoo priblížila, že mláďatá zostávajú zatiaľ ukryté, hoci v týchto dňoch ich mama občas prenáša z miesta na miesto. Návštevníkov preto žiada, aby samicu nevyrušovali, nekričali na ňu a nepokúšali sa jej či mláďat dotýkať.

Páru pánd červených, Bambu a Maovi, sa narodili dve mláďatá aj vlani. V apríli našli nový domov v zahraničí. Samica Cuky odcestovala do zoo v nemeckom Gelsenkirchene, samec Luky do zoo v maďarskom meste Pécs. Ich transport sa uskutočnil na základe odporúčania koordinátora pre chov pandy červenej.

„Panda červená patrí medzi ohrozené druhy. Vo voľnej prírode sa vyskytuje v Bhutáne, Číne, Indii, Mjanmarsku a Nepále. Pandy červené označujú tiež ako ohnivé líšky, červené mačky či líščie medvede,“ ozrejmila zoo.

Pandy sú aktívne najmä v ranných hodinách a za súmraku. Populáciu vo voľnej prírode ohrozujú klimatické zmeny, strata biotopov, nelegálny obchod so živými zvieratami, s kožušinou i časťami tiel a politická nestabilita v niektorých regiónoch.
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