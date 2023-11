Radu Mestského súdu Bratislava IV znepokojili vyjadrenia Šutaja Eštoka

Bratislava 13. novembra (TASR) - Sudcovská rada Mestského súdu Bratislava IV je znepokojená vyjadreniami ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) k neodkladnému opatreniu v prípade policajného viceprezidenta Branka Kišša. Považuje ich za zastrašovanie. Predstaviteľov výkonnej moci vyzýva, aby sa zdržali vyjadrení, ktorými by zastrašovali sudcov a zasahovali do ich nezávislosti pre ich rozhodovaciu činnosť.



"Je neprijateľné, aby predstaviteľ výkonnej moci a súčasne žalovanej strany hrozil sudcovi pre výkon jeho funkcie trestným alebo disciplinárnym konaním vrátane vyjadrenia, že podanie disciplinárneho návrhu už konzultoval s ministrom spravodlivosti," skonštatovala rada v stanovisku.



Danými vyjadreniami predstaviteľ výkonnej moci podľa nej neprípustne vyvíja tlak hrozbou trestného a disciplinárneho stíhania aj voči ďalším sudcom Mestského súdu Bratislava IV, ktorí o obdobných alebo iných návrhoch proti ministerstvu vnútra budú rozhodovať v blízkej dobe. "V prípade, že sa strana sporu nestotožňuje s rozhodnutím súdu, má právo využiť riadne, prípadne mimoriadne opravné prostriedky," podotkla.



Proti vyjadreniam protestuje aj sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu. Ide podľa nej o zasahovanie do nezávislosti sudcov v súvislosti s ich rozhodovacou činnosťou, ktoré vysokou mierou oslabuje dôveru verejnosti v súdne rozhodnutia. Žiada vládu, aby jej predstavitelia dodržiavali základné princípy právneho štátu, rešpektovali výkon súdnej moci a správali sa k jej predstaviteľom s patričnou mierou slušnosti.



Združenie sudcov Slovenska pripomenulo, že pravidelne upozorňuje na to, že vyjadrenia politikov z celého spektra a iných vrcholných predstaviteľov verejnej moci dlhodobo prekračujú hranice prípustnej kritiky súdov a ich rozhodnutí. "Často majú charakter až osobných útokov voči sudcom pre ich rozhodovaciu činnosť, spojených s výzvami na vyvodenie ich trestnej, respektíve disciplinárnej zodpovednosti," doplnilo. Vyzýva zainteresované subjekty, aby sa zdržali konania, ktoré znižuje autoritu súdnictva a podkopáva dôveru verejnosti v neho. Volá po urýchlenom prijatí legislatívnych zmien, ktoré eliminujú možnosť zastrašovania sudcov ich trestným, prípadne disciplinárnym postihom za ich rozhodovanie.



Bratislavský mestský súd vydal v prípade Kišša neodkladné opatrenie, podľa ktorého môže naďalej pôsobiť ako prvý viceprezident Policajného zboru. Minister vnútra tvrdí, že mestský súd na to nemal kompetenciu. Verí, že to potvrdí aj krajský súd a potom bude minister spravodlivosti rozhodovať o tom, či v prípade sudcu nie je potrebné podať disciplinárne konanie.