Obľúbený Radvanský jarmok zrušili, po 363 rokoch je to po druhý raz

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) – Jeden z najväčších a najstarších jarmokov na Slovensku, Radvanský jarmok v Banskej Bystrici, ktorý mal byť spojený aj s celoslovenským Dňom kroja, sa v septembri neuskutoční. Rozhodol o tom v pondelok krízový štáb mesta. V 363-ročnej histórii Radvanského jarmoku sa tak stane po druhý raz. Prvý krát jeho konaniu zabránila druhá svetová vojna, teraz pandémia nového koronavírusu.



"Mrzí nás to, stane sa tak po druhý raz v histórii konania tohto najobľúbenejšieho a najnavštevovanejšieho podujatia v našom meste. Dúfame, že verejnosť to prijme s pochopením," konštatoval primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko.



Pripomenul, že komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici prebiehala niekoľko mesiacov dozadu, dokonca minimalizovali verziu jarmoku a ešte ani v piatok (4. 9.) nebolo nič definitívne rozhodnuté.



Podľa zástupkyne regionálneho hygienika banskobystrického RÚVZ Viery Morihladkovej hoci Banskobystrický samosprávny kraj nepatrí k tým najrizikovejším, v prípade konania Radvanského jarmoku a Dňa kroja by do Banskej Bystrice prišlo množstvo ľudí aj z rizikových oblastí. Došlo by k veľkej kumulácii osôb na jednom mieste vrátane najzraniteľnejších seniorov.



Ako dodal Nosko, ich oddelenie kultúry síce vytvorilo minimalistický koncept jarmoku po technickej i organizačnej stránke tak, aby sa zachovali všetky nariadenia hlavného hygienika a centrálneho krízového štábu, ale riziko by bolo stále priveľké.



Na Radvanskom jarmoku sa každoročne odprezentuje viac ako 300 remeselníkov. Spolu s Dňom kroja sa zvykne predstaviť takmer 2500 účinkujúcich a na hlavnom pódiu odznieť viac ako 60 rozličných vystúpení.