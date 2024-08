Radvanský jarmok očarí trhom tradičných remesiel aj ich ukážkami

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) - Ukážky výroby majstrov remeselníkov, jarmočné špeciality, kultúrny program ale aj zábavné atrakcie ponúkne 366. Radvanský jarmok, ktorý sa od 5. do 8. septembra uskutoční v Banskej Bystrici. Ako TASR informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenia a koncerty viacerých umelcov a folklórnych súborov. Lákadlom sú aj tvorivé dielne, ľudové hry i rozhovory s remeselníkmi, ktorých zavíta do mesta pod Urpínom približne 250.



"Na Námestí SNP, medzi historickou radnicou a Katedrálou sv. Františka Xaverského, sa predstaví Škola umeleckého priemyslu z Ružomberka. Jej študenti predvedú výrobu hračiek z hoblín a kúskov dreva," priblížil Strelec.



V priestoroch Regionálneho centra remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) na Dolnej ulici 14 sa uskutoční Dvor remesiel ÚĽUV. Jarmočný ruch zavládne i v Lazovnej ulici, kde si Tvorivej uličke budú môcť návštevníci otestovať svoju zručnosť pri výrobe šperkov, varešiek, tkaných kobercov, sviečok, hračiek či hlavolamov. "Literárne a hudobné múzeum súčasne sprístupní výstavu Čarovný svet bábok a bábkového divadla," doplnil Strelec.



Trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami budú umiestnené v okolí Barbakánu, na Starej Tržnici, Námestí Štefana Moysesa, Námestí SNP a v Dolnej ulici. Viacerí remeselníci predvedú pri svojich stánkoch aj ukážky svojej práce.



Tradíciou jarmoku sa podľa Strelca stali tiež rozhovory s remeselníkmi. Pri Barbakáne si v sobotu 7. septembra o 18.30 h budú môcť návštevníci vypočuť rozprávanie o ľudovom bábkarovi Antonovi Anderlem z Banskej Bystrice, pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia.



Radvanský jarmok slávnostne otvorí brány pre verejnosť v piatok 6. septembra o 19.15 h na Námestí SNP. "Otvorenie bude výnimočné svojou hravosťou. Návštevníci sa budú môcť ponoriť do spomienok na detstvo a túžob po plnom živote, ktoré sú v každom človeku. Prítomných tancom prevedie banskobystrický folklórny súbor Urpín, slovom a hrou herečka Alenka Sušilová a jej malá dvojníčka Alicka Chlebničanová," dodal Strelec.