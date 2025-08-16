< sekcia Regióny
Radvanský jarmok pripomenie aj vzostupy a pády 770-ročného mesta
Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne vystúpenia súborov či na koncerty skupín Para, Polemic a Družina.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. augusta (TASR) - Mesto Banská Bystrica sa pripravuje na najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie roka - 367. Radvanský jarmok, ktorým oslávi aj významné výročie, 770 rokov od udelenia listiny mestských privilégií. Uskutoční sa 11. až 14. septembra a program priblíži aj vzostupy a pády srdca stredného Slovenska. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Banská Bystrica si pripomína obdobie, keď získala v roku 1255 od panovníka Bela IV. svoj rodný list a stala sa 13. mestom na území dnešného Slovenska, ktorému boli v 13. storočí udelené kráľovské mestské privilégiá. Tento, ako aj mnoho iných momentov z histórie mesta budú môcť Banskobystričania a návštevníci sledovať počas slávnostného otvorenia Radvanského jarmoku, ktoré dramaturgicky zastrešuje Martin Geišberg,“ konštatovala Marhefková.
Scenár otvorenia jarmoku sa bude venovať i prierezu bohatej histórie mesta. „Banská Bystrica prežila veľa okamihov, keď padla, no napokon opäť vstala. Zažila najničivejší požiar, vyznamenávanie nacistov na námestí, deportácie Židov, oslobodenie. Vždy sa jej podarilo vzchopiť a rozvíjať sa ďalej. Dnes je mestom vzdelanosti, kultúry i športu,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
Jarmokom bude žiť nielen Námestie SNP, ale aj priľahlé ulice, Námestie Štefana Moysesa a lokalita pri Barbakáne, ktorá sa premení na historické mestečko. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne vystúpenia súborov či na koncerty skupín Para, Polemic a Družina.
„Priestor medzi Kostolom Nanebovzatia Panny Márie a Barbakánom sa bude v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi líšiť svojím programom. Folklór vystriedajú historické mestečko, stany, čajovňa, šermiarske súboje, lukostreľba, dobové meštianske tance, rozhovory s historikmi o dejinách mesta a Radvanského jarmoku. Nebudú chýbať historické rozprávky, potulní divadelníci či zobrazenie stredovekej hygieny,“ doplnila Zuzana Kohútová z kultúrneho centra Robotníckeho domu.
Ako dodala, po dohode s Banskobystrickou diecézou bude sprístupnená krypta v Kapitulskej ulici, do ktorej jezuiti pochovávali predstavených kolégia a po založení diecézy tam boli pochovaní významní kanonici. Bežne sa tam ľudia nedostanú.
„Banská Bystrica si pripomína obdobie, keď získala v roku 1255 od panovníka Bela IV. svoj rodný list a stala sa 13. mestom na území dnešného Slovenska, ktorému boli v 13. storočí udelené kráľovské mestské privilégiá. Tento, ako aj mnoho iných momentov z histórie mesta budú môcť Banskobystričania a návštevníci sledovať počas slávnostného otvorenia Radvanského jarmoku, ktoré dramaturgicky zastrešuje Martin Geišberg,“ konštatovala Marhefková.
Scenár otvorenia jarmoku sa bude venovať i prierezu bohatej histórie mesta. „Banská Bystrica prežila veľa okamihov, keď padla, no napokon opäť vstala. Zažila najničivejší požiar, vyznamenávanie nacistov na námestí, deportácie Židov, oslobodenie. Vždy sa jej podarilo vzchopiť a rozvíjať sa ďalej. Dnes je mestom vzdelanosti, kultúry i športu,“ zdôraznil primátor Ján Nosko.
Jarmokom bude žiť nielen Námestie SNP, ale aj priľahlé ulice, Námestie Štefana Moysesa a lokalita pri Barbakáne, ktorá sa premení na historické mestečko. Návštevníci sa môžu tešiť na folklórne vystúpenia súborov či na koncerty skupín Para, Polemic a Družina.
„Priestor medzi Kostolom Nanebovzatia Panny Márie a Barbakánom sa bude v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi líšiť svojím programom. Folklór vystriedajú historické mestečko, stany, čajovňa, šermiarske súboje, lukostreľba, dobové meštianske tance, rozhovory s historikmi o dejinách mesta a Radvanského jarmoku. Nebudú chýbať historické rozprávky, potulní divadelníci či zobrazenie stredovekej hygieny,“ doplnila Zuzana Kohútová z kultúrneho centra Robotníckeho domu.
Ako dodala, po dohode s Banskobystrickou diecézou bude sprístupnená krypta v Kapitulskej ulici, do ktorej jezuiti pochovávali predstavených kolégia a po založení diecézy tam boli pochovaní významní kanonici. Bežne sa tam ľudia nedostanú.