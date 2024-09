Radvanský jarmok uzatvorí pre motoristov niektoré ulice v centre

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - S prichádzajúcim 366. ročníkom Radvanského jarmoku, ktorý sa v Banskej Bystrici uskutoční od štvrtka (5. 9.) do nedele (8. 9.), musia obyvatelia i návštevníci mesta počítať s dopravnými obmedzeniami až do jeho skončenia. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží a Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591) budú od pondelka 19.00 h pre motoristov uzavreté celý týždeň do 9. septembra do 20.00 h.



Kapitulskú ulicu, príjazdovú cestu pod Baštou, uzavrú od štvrtka 6.00 h, rovnako ako Dolnú ulicu od objektu Matice slovenskej po križovatku s Ulicou Janka Kráľa a tiež Kuzmányho ulicu od križovatky s Dolnou.



Od štvrtka 19.00 h bude uzavretá Národná ulica od križovatky s Kuzmányho po Námestie SNP a aj Kapitulská ulica od križovatky J. Cikkera po Námestie SNP.



Od piatka (6. 9.) 6.00 h napokon uzavrú aj Bakossovu ulicu, ale obyvateľom s trvalým pobytom tam bude vjazd povolený bez obmedzenia.



Obmedzenia počas jarmoku čakajú aj taxislužby. Pre nich je zabezpečené parkovanie na moste cez potok Bystrica pri križovatke s ulicou J. Kráľa a v Kapitulskej ulici pri budove SSE. Dočasné parkoviská budú označené prenosným dopravným značením.