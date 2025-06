Radvanský most v B.Bystrici je na tom lepšie, než sa čakalo

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Radvanský most v Banskej Bystrici je v lepšom stave, ako sa predpokladalo. Tvrdia to odborníci zo Žilinskej univerzity, podľa ktorých je bezpečný pre bežnú premávku. Napriek tomu, že ho mesto neeviduje vo svojom majetku, nemá k nemu preberacie protokoly ani dokumentáciu, prijíma opatrenia na zlepšenie jeho technického stavu. Prvé sa budú realizovať v utorok (17. 6.). TASR o tom v pondelok informoval Silver Jurtinus z kancelárie banskobystrického primátora.



Po nevyhnutnom zbúraní mosta v mestskej časti Kremnička vlani v septembri sa pozornosť odborných útvarov mesta i verejnosti upriamila na most v Radvani. Bol totiž vybudovaný v rovnakom období a podobnou technológiou. Navyše po zbúraní mosta v Kremničke sa časť dopravy presmerovala práve naň. Je ešte dlhší, premosťuje nielen rýchlostnú cestu R1, ale i rieku Hron. Postavili ho pravdepodobne v roku 1978, celková dĺžka premostenia je 180 metrov a šírka 14 metrov. Z preventívneho hľadiska radnica objednala jeho diagnostiku a z vlastných zdrojov na to vyčlenila vyše 50.000 eur.



„Nezistili sme žiadnu nadmernú deformáciu mostovky ani statické trhliny v konštrukcii. Všetky naše analýzy potvrdili, že most je schopný prevádzky,“ konštatoval Martin Moravčík z Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Závery riešiteľského tímu pod jeho vedením z mája tohto roka sú založené na výsledkoch vykonanej komplexnej diagnostiky mosta, študijnej zaťažovacej skúšky a statického prepočtu zaťažiteľnosti nosnej konštrukcie.



„Dobrá správa je, že Radvanský most je pre bežnú prevádzku bezpečný, vylúčenie dopravy na ňom nehrozí a nie je nutné ho uzavrieť. Hoci po ňom môžu motoristi jazdiť naďalej, opotrebenie mosta zodpovedá jeho veku, preto ho chceme mať pod kontrolou. Na moste bude nutné vyznačiť aktuálnu zaťažiteľnosť, tá však bezpečne pokryje bežnú mestskú dopravu. Ďalší postup pre predĺženie jeho životnosti a zlepšenie technického stavu konzultujeme s odborníkmi. Možné alternatívy zvažujeme aj v súvislosti s našimi finančnými možnosťami a preverujeme i možnosti získania mimorozpočtových zdrojov,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.



Prvé opatrenie pre ďalšie bezpečné využívanie mosta sa uskutoční v utorok. Spoločnosť PROGRES-HL bude demontovať poškodené stožiare verejného osvetlenia. Od 8.30 do 12.30 h preto uzavrú jeden jazdný pruh. Kým nebudú osadené nové stožiare verejného osvetlenia, most bude dočasne neosvetlený.