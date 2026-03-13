Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026
Rady držiteľov regionálnej značky Pohronia sa opäť rozšíria

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Združenie eviduje aktuálne 41 držiteľov tejto regionálnej značky.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. marca (TASR) - Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo prvú tohtoročnú výzvu na udelenie značky regionálny produkt Pohronia. Žiadosti o udelenie značky môžu záujemcovia posielať do 13. apríla. TASR o tom informovala koordinátorka regionálneho značenia Henrieta Šadonová.

Výzva je určená pre výrobky a výrobcov, ktorí uprednostňujú tradičnú výrobu, miestne suroviny pri výrobe a svojimi výrobkami reprezentujú náš región,“ poznamenala Šadonová. Výzvy spravidla vyhlasujú dvakrát do roka, druhú podľa jej slov vyhlásia v septembri.

Združenie eviduje aktuálne 41 držiteľov tejto regionálnej značky. Sú medzi nimi napríklad výrobcovia medu, tokári, medovnikári či tkané koberce, výrobky z arónie a výrobky z hliny.

Naša značka funguje ako certifikát kvality a pôvodu, ktorý odlíši výrobcov od masovej produkcie,“ dodala Šadonová s tým, že držiteľom tiež prináša viacero benefitov v podobe propagácie na webových stránkach a sociálnych sieťach, účasti na remeselných trhoch či možnosti spolupracovať s inými lokálnymi producentmi. Držitelia tiež majú prístup k informáciám o možnostiach dotácií, grantov, podujatiach alebo vzdelávacích workshopov.
