Rady mestskej polície v Bratislave posilnilo 16 nových policajtov

Snímka z privítania nových mestských policajtov za účasti primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla (vľavo) a náčelníka mestskej polície Miroslava Antala (druhý vľavo) v Bratislave 7. septembra 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. septembra (TASR) – Rady mestskej polície v Bratislave posilnilo 16 nových mestských policajtov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť a poriadok v uliciach hlavného mesta. Sú prvými absolventmi vlastného školiaceho strediska mestskej polície. Po trojmesačnom štúdiu a záverečnej skúške zložili v utorok sľub a dostali osvedčenie o odbornej príprave i odznaky. Prevzali si ich z rúk náčelníka mestskej polície Miroslava Antala a primátora Bratislavy Matúša Valla.Náčelník mestskej polície novým kolegom pripomenul, že policajti musia byť fyzicky a mentálne silní a emocionálne vyrovnaní, musia tiež zvládnuť riešiť problémové situácie a reagovať na nové podnety.podotkol Antal.Nových členov, ktorí sa pridajú k takmer trom stovkám policajtov, privítal aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý si podľa vlastných slov váži každého absolventa prípravného kurzu.skonštatoval Vallo. Poprial im, aby boli na jednej strane nekompromisní a boli elementom, ktorý dokáže zjednať poriadok, ale zároveň, aby boli vždy maximálne slušní voči obyvateľom. Podotkol tiež, že v septembri by sa mal začať ďalší kurz, takže rady mestskej polície by sa mali v budúcnosti opäť rozšíriť.Noví mestskí policajti sú absolventmi prvej triedy po ôsmich rokoch, ktorú si bratislavská mestská polícia vychovala sama a podľa vlastných potrieb. Donedávna museli záujemcovia o prácu v mestskom policajnom zbore cestovať za vzdelaním do Nitry, v júni pre nich mestská polícia otvorila vlastné školiace stredisko. Počas troch mesiacov jeho prví absolventi nadobúdali teoretické vedomosti i praktické zručnosti. Na výučbe sa podieľali interní pedagógovia z radov mestskej polície a externí vyučujúci z Akadémie Policajného zboru.