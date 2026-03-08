< sekcia Regióny
Rady žiarskych mestských policajtov sa rozšírili
Žiar nad Hronom 8. marca (TASR) - Rady žiarskych mestských policajtov sa od začiatku marca rozšírili o troch nových členov. V uliciach mesta však dvoch z nich budú môcť obyvatelia stretnúť až začiatkom júna, a to po absolvovaní kurzu odbornej prípravy. Podľa náčelníka žiarskej Mestskej polície (MsP) Róberta Šišku by vďaka nim mali tento rok naplniť svoju organizačnú štruktúru schválenú mestským zastupiteľstvom.
Tá podľa jeho slov počíta s celkom 22 príslušníkmi, tento stav však žiarska MsP nikdy nedosiahla. Keďže rady mestských policajtov koncom minulého roka opustili pre odchod do dôchodku dvaja členovia, hľadala MsP v uplynulých týždňoch nové posily. Podľa Šišku ide v prípade dvoch nových príslušníkov o mužov, ktorí doteraz prácu mestských policajtov nevykonávali a preto musia úspešne absolvovať kurz odbornej prípravy.
Hlavným cieľom navýšenia počtu príslušníkov na tzv. tabuľkový stav bola podľa Šišku najmä snaha o posilnenie hliadok na území mesta vo vybraných časoch a miestach. „Prejdeme na systém, že budeme mať ešte druhú sekundárnu hliadku, ktorá bude pôsobiť v tých lokalitách, kde je to nevyhnutné, a bude nasadená situačná prevencia v podobe hliadkovej činnosti,“ poznamenal.
To, či sa MsP podarí vďaka naplnenému personálnemu stavu posilniť hliadkovú činnosť, sa podľa náčelníka ukáže až koncom roka. Ak sa ukáže, že počet príslušníkov stále nie je postačujúci, bude na mestskom zastupiteľstve iniciovať zmenu organizačnej štruktúry a navýšenie počtu príslušníkov.
