Rajčianka vyschla v úseku 1,5 kilometra, uhynuli skoro všetky pstruhy

Rajecká Lesná 26. júla (TASR) - Rieka Rajčianka vyschla v úseku približne 1,5 kilometra v katastri obce Rajecká Lesná. Vzhľadom na vysoké teploty vody a vzduchu uhynuli takmer všetky pstruhy potočné. Premiestniť sa podarilo len pár jedincov, ktoré zachytili pred vyschnutím úseku. Pre TASR to v utorok uviedol predseda Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) v Žiline Juraj Staško.



"Naši členovia spolu s tamojšími občanmi postupne vyzbierali viac ako 1100 kusov raka riečneho a preniesli ich do miest s relatívnym dostatkom vody. Vzhľadom na situáciu v povodí Rajčianky a Varínky sme vyhlásili všeobecný zákaz lovu rýb na týchto riekach a ich lovných prítokoch do odvolania," povedal Staško.



Aktuálne je stav v lokalite nezmenený. "Možno ohlásené zrážky a nižšia teplota vzduchu situáciu mierne zlepšia," skonštatoval predseda.



Popri záchranných prácach a nepretržitom monitoringu oboch tokov sa rybári snažia kontaktovať aj príslušné orgány štátnej správy, správcu toku a štátnej ochrany prírody. "Vyschnutie tohto úseku Rajčianky vidíme v kombinácii extrémneho sucha, veľkého odberu podzemných vôd na hornom toku rieky a vyplneniu pôvodných hlbších jám povodňovými štrkovými nánosmi. Rieka však nevyschla ani v roku 1992, keď bol zaznamenaný historicky najnižší prietok," upozornil Staško.



Dôvodom poklesu hladín vodných tokov je aktuálne suché obdobie nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Mariána Bocáka je hladina riek v prípade sucha prirodzene nižšia. "Pracovníci SVP v utorok urobili obhliadku Rajčianky, ktorá je medzi Fačkovom a Rajeckou Lesnou v súčasnosti bez vody, čo je v prvom rade vplyvom aktuálneho počasia. V snahe predísť podobnej udalosti do budúcna inuciujeme pracovné stretnutie za účasti okresného úradu, ochranárov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, SRZ a ďalších dotknutých subjektov, súčasťou čoho bude kontrola odberných miest," povedal hovorca.