Rajec bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom viac ako 11 miliónov eur
Rajecká samospráva plánuje v budúcom roku investície za viac ako 2,5 milióna eur, pričom časť z nich bude financovať z úverových zdrojov.
Autor TASR
Rajec 2. decembra (TASR) - Mesto Rajec bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške približne 11,2 milióna eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na novembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva všetkých 11 prítomných poslancov.
Rozpočet na rok 2026 schválili v celkovej výške 11.264.826 eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 308.820 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 1.031.960 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií.
