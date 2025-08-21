< sekcia Regióny
Rajeckým rodičom mierne stúpnu náklady za pobyt ich detí v škôlkach
K úprave príslušného všeobecne záväzného nariadenia pristúpila rajecká radnica presne po roku.
Autor TASR
Rajec 21. augusta (TASR) - Rajeckým rodičom od 1. septembra mierne stúpnu náklady za pobyt ich detí v materských školách (MŠ). O zvýšení príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ rozhodli na augustovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. Zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v MŠ zaplatí mesačne 35 eur.
O päť eur sa zvýši aj mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube, zákonní zástupcovia od septembra zaplatia 17 eur. Úprave príspevkov sa nevyhla ani základná umelecká škola.
