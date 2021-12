Rajec získal dotáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ

Rajec 7. decembra (TASR) – Mesto Rajec získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 674.236 eur na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu (MsÚ). Podľa primátora Rajca Milana Lipku sú celkové oprávnené výdavky 709.722 eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov 35.486 eur.



Doplnil, že mesto sa zapojilo do výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry - sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia. "Po realizácii projektu sa súčasná energetická trieda zmení na A1 a potreba tepla na vykurovanie sa zníži o 88,96 percenta. Termín realizácie je plánovaný od marca 2022 do februára 2023," uviedol rajecký primátor.



Objekt MsÚ podľa neho postavili účelovo pre poskytovanie administratívnych služieb technológiami platnými v dobe výstavby. "Súčasným energetickým požiadavkám by pri hodnotení z pohľadu tepelno-technických vlastností už nevyhovoval. Je to trojpodlažný, plne podpivničený objekt s nevykurovaným, polozapusteným suterénom. Na objekte sú v súčasnosti staršie plastové okná s izolačným dvojsklom, plastové vchodové dvere a strecha nie je zateplená," priblížil Lipka.



"Vykurovanie objektu je technologicky zastarané, ide o priamovýhrevné elektrické konvektory a v niekoľkých miestnostiach na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú elektrické infrapanely. Po realizácii projektu sa zlepšia tepelno-technické vlastnosti stavebných obvodových konštrukcií a zmodernizuje sa technické zariadenie budovy," dodal primátor Rajca.