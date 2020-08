Rajecká Anča víta cestujúcich jubilejný desiatykrát

Žilina 22. augusta (TASR) – Historické motorové vlaky sa počas tohto víkendu vydajú na trať medzi Žilinou a Rajcom jubilejný desiatykrát. Pre návštevníkov podujatia Rajecká Anča je pripravená interaktívna prehliadka v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach, atmosféru podčiarknu cestujúci v dobových kostýmoch. TASR o tom informovala hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.



Podujatie sa prvýkrát uskutočnilo v roku 2010. "Jazdy historických motorových vlakov prilákali vždy množstvo návštevníkov, ktorí si chceli pripomenúť minulosť na koľajniciach," priblížila hovorkyňa.



Počas prvého ročníka bol k dispozícii len jeden motorový vozeň s kapacitou 80 osôb. Počet záujemcov o jazdu bol však niekoľkonásobne vyšší. "Čerstvo zrekonštruovaný Hurvínek tak na začiatku čakala veľká skúška. Členovia Spoločnosti Považskej dráhy Žilina z roka na rok vracali život ďalším motorovým a prípojným vozňom, čím určite zdvihli záujem. My sme sa zas sústreďovali na prípravu atraktívneho programu, a to aj v súvislosti so založením a rozširovaním Múzea dopravy na železničnej zastávke Rajecké Teplice. Sme radi, že je naša námaha odmenená a podujatie Rajecká Anča sa teší čoraz väčšej obľube," doplnil historik dopravy a vedúci múzea Peter Šimko.



Záujemcovia o jazdu si kúpia lístky priamo vo vlaku. Počas jazdy sú povinní mať rúško a dodržiavať aktuálne platné opatrenia súvisiace so zamedzením šíreniu nového koronavírusu.